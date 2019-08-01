Ульяновская область намерена расширить взаимодействие со странами-партнерами по экспорту

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют установить с иностранными партнерами по экспорту не только экономические, но и дружеские отношения. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на Совете по развитию международных и межрегиональных связей во время тематической недели национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Мы пока до сих пор не установили контакт с теми зарубежными странами, которые вызывают у нас повышенный интерес по экспорту продукции из Ульяновской области. <…> И нам нужно учиться не только с ними торговать, но и дружить. Нам нужно знать их менталитет, нам нужно знать их культурные, деловые, политические контакты, чтобы принимать там участие и быть по-настоящему друзьями", - сказал он.

Морозов привел в пример Алжир, доля экспорта Ульяновской области в который составляет 47%. "И мы не имеем никаких дипломатических, политических <…> контактов с этим государством. Парадоксальная ситуация, неправильная", - отметил он.

Губернатор также назвал Египет, в котором доля экспорта региона порядка 17%. "Это касается и Ирландии - почти такой же объем экспорта. Нам нужно укреплять взаимодействие с Венгрией, с Ираном, Азербайджаном, Германией, Белоруссией, Казахстаном, потому что это страны, входящие в первую десятку наших партнеров по экспорту", - пояснил он.

Морозов уточнил, что, если думать стратегически, то уже сейчас необходимо искать партнеров на африканском континенте, на Ближнем Востоке и в Индии. "Это огромные рынки для наших товаров и услуг, которые мы с вами ни в коем случае не должны упустить и не отдать никому из наших оппонентов. От этого во многом зависит то, какие результаты мы будем демонстрировать в рамках национального проекта. А самое главное - это залог успешного социально-экономического развития нашего региона, который мы должны сделать по-настоящему регионом-лидером, причем не только в РФ, но и в мире", - добавил глава региона.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.