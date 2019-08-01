Разработка плана по расчистке частот для 5G может обойтись в 200 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила закрытый конкурс на разработку плана конверсии радиочастотного спектра для расчистки диапазона частот сетей связи пятого поколения (5G). Начальная (максимальная) цена контракта - 203,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит выполнить научно-исследовательскую работу по подготовке плана конверсии радиочастотного спектра для внедрения технологии 5G/IMT-2020 в РФ. В перечень работ, в частности, входит определение полос радиочастот для развертывания сетей 5G, разработка предложений по перспективному использованию сетями 5G диапазонов частот и определение перечня российских городов, в которых экономически целесообразно внедрение 5G.

Кроме того, в рамках проводимого исследования необходимо определить порядок реализации и источников финансирования мероприятий по проведению конверсии в полосах радиочастот из числа включенных в разрабатываемую концепцию создания и развития сетей 5G в России, а также оценить экономическую эффективность проведения мероприятий по конверсии и разработать предложения по решению возможных проблем, которые могут возникнуть в этой сфере.

Одним из основных требований к исполнителю госконтракта является наличие лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений - "Совершенно секретно").

Работа над конверсией радиочастотного спектра для расчистки приоритетных частот для создания и развития сетей 5G (3,4-3,8 ГГц и 694-790 МГц) может быть выполнена в 2019-2022 годах. Это следует из проекта дорожной карты по развитию технологий беспроводной связи, подготовленного "Национальным центром информатизации" (НЦИ, структура Ростеха). За этот период, по расчетам экспертов, эти диапазоны должны быть распределены между операторами связи.

Технология беспроводной связи 5G - одна из "сквозных" технологий, определенных в национальном проекте "Цифровая экономика". Согласно нацпроекту, к 2024 году устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.