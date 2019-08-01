Роспатриотцентр в сентябре запустит Всероссийский образовательный проект для волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. "Российский центр гражданского и патриотического воспитания и молодежи" (Роспатриотцентр) в сентябре 2019 года по программе нацпроекта "Образование" запустит образовательный проект для людей, которые заинтересованы в волонтерстве. Участникам предложат три очных образовательных программы и онлайн-курсы, сообщила в четверг ТАСС руководитель программного направления Роспатриотцентра Екатерина Богомаз.

"В сентябре мы запускаем всероссийский образовательный проект, обучение будет проходить по трем направлениям. Для кураторов по молодежной политике - "Дорогу молодым", по добровольчеству и социальным проектам в сфере культуры - "Культурная инициатива" и "Добровольчество как норма жизни", - сказала собеседница агентства на полях окружного форуме добровольцев "Добро на Северо-Западе".

Богомаз добавила, что в рамках нацпроекта к 2024 году обучение должны пройти 25 тыс. человек, в этом году запланировано обучение 5 тыс.

В рамках образовательного проекта также начнет работу онлайн платформа с курсами, которые смогут пройти те, кто заинтересован в волонтерстве. "Там будут лучшие практики добровольчества представлены, а также успешные люди, которые реализуют свои проекты. Это тренеры, наставники, эксперты ведущих вузов, с нами также сотрудничает Ассоциация волонтерских центров. В том числе волонтеры, которые в прошлом году просто презентовали свой проект, а в этом году они уже делают с нами вместе программу", - добавила Богомаз.

Нацпроект "Образование" подразумевает создание системы социальной поддержки людей, которые систематически принимают участие в добровольческих проектах. Во всех регионах страны будет вестись учет волонтерских организаций, также добровольцам будут помогать с проведением мероприятий, в организации стажировок, оказывать им нематериальную поддержку. Предполагается стипендиальная помощь для студентов-волонтеров, кроме того будут учреждены специальные награды и звания.