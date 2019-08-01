Российская академия образования впервые за 50 лет составит портрет современного ребенка

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская академия образования (РАО) впервые за 50 лет проведет исследование "Растем в России" для создания портрета современного ребенка, пилотными регионами выбраны Якутия, Алтайский край и Ленинградская область, с которыми уже заключены соглашения о сотрудничестве. Об этом рассказал ТАСС президент РАО Юрий Зинченко.

"В этом году в РАО стартовало большое междисциплинарное исследование "Растем в России". Подобное исследование не проводилось в стране более 50 лет. РАО уже заключила соглашение о сотрудничестве с республикой Саха (Якутией), Алтайским краем (Барнаул), Ленинградской областью, которые стали пилотными субъектами исследования. На пилотном этапе исследование пройдет среди учащихся 9-11 классов данных регионов, из каждого региона планируется не менее 10 тыс. человек", - сообщил Зинченко.

Исследование начнется в новом учебном году. "С сентября мы запускаем исследование в школах в этих регионах, плюс Москва. В дальнейшем планируем расширяться по всей стране. Это исследование, рассчитанное не менее чем на 10 лет, так как развитие необходимо смотреть в динамике. Первые результаты мы планируем показать в течение трех лет", - уточнил глава РАО.

На основе полученных данных будет составлен портрет современного ребенка, который в своей работе смогут использовать различные ведомства. "Минпросвещения - чтобы корректировать и модернизировать систему образования. Минздрав - чтобы отслеживать влияние цифровых технологий в школе на здоровье детей. Роспотребнадзор - для разработки новых СанПиНов, и Рособрнадзор - чтобы отследить качество обучения. Главная задача - сделать образование индивидуальным, то есть когда мы будем знать психологические особенности всех школьников, мы сможем разработать персонализированные маршруты обучения для каждого ребенка", - отметил Зинченко.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.