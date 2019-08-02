{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Регионы-лидеры по дорожному нацпроекту могут получить допфинансирование

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКАД) в случае возникновения соответствующих резервов.

"Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках национального проекта в случае возникновения соответствующих резервов", - сообщил официальный представитель Акимова.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Акимов, Максим Алексеевич
Сахалинская область за пять лет построит более 3 млн кв. м жилья взамен аварийному
Глава региона Валерий Лимаренко отметил достаточно высокий процент аварийного жилищного фонда
Читать полностью