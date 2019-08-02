Регионы-лидеры по дорожному нацпроекту могут получить допфинансирование

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКАД) в случае возникновения соответствующих резервов.
"Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках национального проекта в случае возникновения соответствующих резервов", - сообщил официальный представитель Акимова.
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