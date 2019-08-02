Акимов предложил отказаться от увязки выплат концессионеру с суммами дорожных штрафов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки объема вознаграждения концессионеру с суммой штрафов, начисленных с использованием системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом вице-премьер заявил на заседании проектного комитета национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил журналистам официальный представитель чиновника.

"Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки объема вознаграждения концессионеру с объемом собираемых им штрафов. Такой тезис, в частности, должен быть включен в методические рекомендации по улучшению условий дорожного движения и по определению мест размещения автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД", - сказал представитель Акимова.

По его словам, разработку этих документов сейчас завершает Минтранс России совместно с Госавтоинспекцией, Федеральным дорожным агентством, госкомпанией "Автодор" и профильными институтами. Финальные версии методических рекомендаций по поручению Акимова будут утверждены и направлены в регионы до 1 сентября.

Представитель вице-премьера РФ отметил, что сейчас, согласно данным Минэкономразвития, около 46% всех региональных программ в сегменте эксплуатации автоматизированных комплексов фиксации ПДД - концессионные соглашения. При этом именно они характеризуются более высоким эффектом в снижении аварийности на дорогах.

Кроме того, вице-премьер поручил Минтрансу РФ представить предложения по оснащению трех и четырехполосных участков автодорог системами разделения встречных направлений движения в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нацпроект

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.