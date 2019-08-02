Около 23 тыс. человек обратились к социальным участковым Петербурга за месяц их работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Служба социальных участковых, которая начала работать в Санкт-Петербурге 1 июля, за месяц приняла обращения 23 тыс. жителей. Больше половины из них получили индивидуальную программу помощи, сообщила в пятницу директор Центра организации социального обслуживания Тамара Бондаренко.

"За месяц всей службой было уже принято порядка 23 тыс. человек. Оказана помощь около 13 тыс. - это люди, которым выписана индивидуальная программа", - сказала Бондаренко.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения межрайонного бюро службы социальных участковых отметил, что новой организации следует наладить работу с другими смежными ведомствами, которые могут помогать службе участковых выявлять нуждающихся. "Еще важный момент - создать систему, чтобы она работала эффективно - не человек должен бегать за льготами, а льготы должны приходить к человеку", - сказал Беглов.

Он поручил привлекать к работе организации волонтеров, а также обеспечить возможность обращения к социальным участковым через систему структурных подразделений МФЦ. "В каждом районе должна быть служба до конца года полностью развернута, чтобы это было удобно, все 18 [бюро] должны работать. Мы деньги соответствующие выделили", - добавил врио губернатора.

Служба социальных участковых открылась 1 июля в 13 районах города, в офисах центра работают 130 человек. Социальные участковые могут помочь оформить санаторно-курортное лечение, решить вопрос реабилитации или направления в социальные учреждения, а также проконсультировать в части получения льгот.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщала, что в зону ответственности социальных участковых попадают все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - инвалиды, многодетные семьи, дети из неблагополучных семей, пожилые. По словам Митяниной, социальная служба будет помогать выполнению задач программы "Старшее поколение", которая входит в национальный проект "Демография". В городском бюджете на работу организации в 2019 году заложено более 124 млн рублей.