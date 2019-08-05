Кабмин подготовил план модернизации гослабораторий по сертификации товаров на экспорт

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило план модернизации подведомственных лабораторий, которые будут сертифицировать экспортные российские товары по международным стандартам. Модернизация (одна из задач в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт") коснется 36 российских лабораторий и обойдется федеральному бюджету в 5,2 млрд рублей, следует из протокола проектного комитета нацпроекта от 17 июня, имеющегося в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты".

Список лабораторий порталу подтвердил источник, близкий к одному из участников комитета. Количество центров и объем финансирования подтвердили в Минпромторге.

"Модернизация позволит снизить затраты российских экспортеров и в дальнейшем обеспечить признание результатов испытаний на внешних рынках", - пояснил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

После модернизации эти центры будут сертифицировать потенциально важные экспортные товары, такие как продукты питания, продукцию машиностроения, медицинские товары и другие.

Доказательство состоятельности

Экспортный нацпроект предусматривает значительный рост постовок за рубеж несырьевых неэнергетических товаров - до 250 млрд рублей к 2024 году. Одним из барьеров, мешающих достижению этого показателя, по мнению экспортеров, являлась необходимость сертификации товара за рубежом. Так как для каждой страны приходилось подтверждать соответствие требованиям отдельно, это было долго и дорого - в три-пять раз дороже, чем испытания для внутреннего рынка.

Возможность получения единого сертификата, принимаемого в десятке стран, открывается через членство в Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA). Созданная в 1977 году для развития международной торговли, она объединяет десятки стран и органов по аккредитации. Россия подключилась к партнерству в 2017 году. Тогда подведомственная Минэкономразвития Росаккредитация присоединилась к договоренности о взаимном признании с ILAC MRA и получила право определять лаборатории, которые могут использовать этот комбинированный знак соответствия.

"В этом вопросе позиции ответственных ведомств полностью совпали: необходимо создать в России лаборатории, которые могли бы испытывать продукцию так же, как в стране потенциального экспорта, но дешевле, быстрее и в удобном для экспортера месте. Очень важно обеспечить международное признание этих лабораторий и прослеживаемость их деятельности. Цена ошибки при испытаниях продукции - это репутационные и финансовые издержки для экспортера из-за возврата продукции, а также возможность включения странами-импортерами нашего производителя в отдельные списки с повышенным риском для ввоза продукции", - считают в Росаккредитации.

Модернизация российских опорных лабораторий позволит им соответствовать требованиям ILAC и выдавать экспортерам сертификаты соответствия международного образца. Подготовка лабораторий предусмотрена федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Ответственным исполнителем по нему является Минпромторг, а за непосредственную модернизацию отвечают федеральные органы исполнительной власти.

При этом федеральный проект предполагал модернизацию "не менее 25 лабораторий", а по факту планом предусмотрена модернизация 36 лабораторий, расположенных в 16 городах России, в том числе во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, рассказывает Осьмаков.

Из выбранных 36 лабораторий 10 подведомственны Россельхохнадзору, 9 - Роспотребнадзору, 6 - Росстандарту, 5 - Росздравнадзору, 3 - Минпромторгу, по одной лаборатории у Минобрнауки, Федерального медико-биологического агентства и МЧС, рассказали в Росаккредитации. Они будут проводить испытания продукции, имеющей наибольший экспортный потенциал - продуктов питания, кормов, минеральных удобрений, строительных материалов и изделий, лекарств и медицинских изделий, парфюмерии и косметики, продукции машиностроения и пожарной техники, отмечает замминистра промышленности и торговли.

План модернизации

В Минпромторге отмечают, что речь идет не о создании новых лабораторий, а только о модернизации существующих центров. Некоторые из них не требуют дополнительного финансирования, другим, наоборот, необходимы значительные вливания, они будут обновляться не один год.

В 2019 году планируется модернизировать 16 лабораторий, потратив на это 671,6 млн рублей, в 2020 году - 17 точек (стоимость работ - 1,961 млрд рублей), в 2021 году - 13 лабораторий (945,5 млн рублей). В 2022 году планируется заняться 10 тестовыми пунктами (641,8 млн рублей), а в 2023 году - 8 центрами (538 млн рублей). Дешевле всего бюджету обойдутся работы по модернизации в заключительный 2024 год - тогда за 435 млн рублей будут доработаны 6 лабораторий.

При этом уже в 2020 году не менее 15% исследований должны проводиться в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом. А в 2024 году уже не менее 40% исследований должны быть таковыми. В рамках модернизации центры получат необходимое для исследований оборудование и методики, смогут выдавать протоколы с комбинированным знаком ILAC MRA, признаваемые в целевых странах экспорта российской продукции, включая дополнительные требования (например, халяль), поясняют в Росаккредитации.

Помимо государственных центров, в России работают и частные лаборатории.

"Безусловно, план опорных лабораторий не ограничивает иные лаборатории в возможности пройти необходимую процедуру в Федеральной службе по аккредитации на получение права использования комбинированного знака национальной системы аккредитации и ILAC MRA и испытывать продукцию на соответствие требованиям внешних рынков", - отмечают в Росаккредитации.

Для частных центров Минпромторг совместно с Фондом развития промышленности прорабатывает отдельный механизм поддержки. "В частности, уже изучается возможность выдачи займов на приобретение оборудования под льготную процентную ставку", - добавил Осьмаков.