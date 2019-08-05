Минкомсвязь выбрала разработчика Национального индекса развития цифровой экономики

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства стал победителем госконтракта Минкомсвязи РФ на определение разработчика Национального индекса развития цифровой экономики и его показателей. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

В Минкомсвязи поясняют, что рейтингование субъектов РФ по уровню развития информационного общества было ежегодным и проходило с 2016 по 2018 годы. Однако указом президента от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" был задан новый вектор развития цифровизации, в связи с чем назрела необходимость создать новую систему показателей, которые отразили бы переход от построения информационного общества к этапу формирования цифровой экономики, отмечается в материалах к госзакупке.

Согласно техническому заданию, разработка Национального индекса развития цифровой экономики РФ подразумевает, помимо основного документа, также создание методологии расчета показателей индекса и системы индикаторов цифрового развития регионов. Целью разработки рейтинга является повышение эффективности цифровой трансформации РФ путем исследования процессов цифровизации на региональном уровне и разработка методики рейтингования регионов по их степени цифровизации, заявляют в Минкомсвязи.

Так, система показателей индекса должна учитывать статистическую информацию о результатах развития цифровой экономики в регионах по множеству направлений. Среди них - готовность регионов к цифровизации, анализ регионального законодательства в цифровой сфере, безопасность цифровой среды, наличие необходимых кадров и потребителей цифровизации, инновации и зрелость цифровых технологий.

Как отмечается в документах, изначальная цена контракта составляла 14,9 млн рублей, в результате конкурса сумму удалось снизить до 9,9 млн рублей.

Разработка показателей индекса является частью мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Заявки на выполнение контракта подавали также МГУ им. М. В. Ломоносова, Московская школа управления "Сколково" и Российский университет кооперации. Срок подготовки индекса и доклада по итогам выполнения проекта - 15 октября 2019 года.