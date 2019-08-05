Вологодские власти направят на поддержку семей с детьми почти 2,5 млрд рублей в 2019 году

ВОЛОГДА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит в 2019 году почти 2,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми по нацпроекту "Демография". Об этом сообщил в понедельник заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Общий объем финансирования мероприятий по федеральному проекту "Поддержка семей, имеющих детей" в рамках нацпроекта "Демография" составит в 2019 году почти 2,5 млрд рублей, из них 1,356 млрд - из федерального бюджета, 1,137 млрд - из областного", - сказал Васильев на оперативном совещании регионального правительства.

По его словам, средства будут направлены на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении ребенка до достижения им полутора лет, ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка до достижения трех лет - малоимущим семьям. С этого года квоты на экстракорпоральное оплодотворение для бездетных пар увеличили с 750 рублей до 1 тыс. рублей.

"Сохранен так называемый областной материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, выплачиваемый при рождении третьего и последующего ребенка. С 1 января 2019 года увеличены компенсации с 30% до 50% на оплату всех коммунальных услуг многодетным семьям, также им полностью компенсируют расходы на покупку топлива и по оплате вывоза мусора", - сказал Васильев, добавив, что в области действуют и другие востребованные населением программы - по льготной ипотеке, "Земельный сертификат" как альтернатива бесплатному земельному участку для многодетных.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.