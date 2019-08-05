Медведев поручил изменить процедуру отбора регионов для участия в нацпроектах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение руководителям нацпроектов проработать вопрос об изменении процедуры отбора регионов РФ для участия в их реализации. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства по итогам совещания, состоявшегося 2 июля.

"Руководителям национальных проектов проработать вопрос изменения процедуры отбора субъектов Российской Федерации для участия в национальных проектах, обратив внимание на необходимость в приоритетном порядке вовлекать субъекты Российской Федерации в реализацию национальных проектов в целях равномерного развития всей территории России, без привязки к наличию соответствующей утвержденной проектной документации", - говорится в тексте поручения.

В том же документе Медведев распорядился в срок до 5 сентября текущего года принять меры для заключения с регионами соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на срок реализации национальных проектов. При этом предусматривается возможность ежегодно заключать уточняющие дополнительные соглашения.

Кроме того, руководителям национальных проектов совместно с высшими должностными лицами в регионах поручено провести анализ и представить в Минфин информацию о фактическом уровне софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, которые они несут при исполнении федеральных проектов. Медведев указал, что необходимо в том числе определить объем финансовых региональных затрат на разработку проектной документации, инженерную инфраструктуру, проведение работ по благоустройству территорий и подготовку помещений под размещение закупленного оборудования для объектов капитального строительства, предусмотренных этими федеральными проектами. По итогам этой аналитической работы Минфин в срок до 15 сентября должен представить сводную информацию в правительство.