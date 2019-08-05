Медведев поручил регионам ликвидировать отставание по "дорожному нацпроекту"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам субъектов РФ в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в отстающих регионах и начать работы. Об этом говорится на официальном сайте правительства в размещенных в понедельник материалах.

По итогам заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 2 июля 2019 года дано поручение "в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов по объектам на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в кратчайшие сроки начать необходимые работы на соответствующих объектах". В срок до 22 августа Минтрансу России поручено доложить о результатах и выдвинуть соответствующие предложения в правительство РФ.

В материалах отмечается, что низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках "дорожного" нацпроекта отмечается в Республике Крым - 5,41%, Тверской области - 41,18%, Республике Мордовия - 53,03%, Еврейской автономной области - 55,56%, Ленинградской области - 55,88%, Чукотском автономном округе - 60%, Ненецком автономном округе - 61,54%, а также нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия в Калмыкии, Крыму, Чувашии, Чечне, Ненецком и Чукотском автономных округах, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Курганской, Магаданской и Ярославской областях.

Согласно данным Минтранса, на 5 августа контрактация в Тверской области завершена на 82,35%, в Республике Мордовия - на 91,18%, в Еврейской автономной области - на 77,78%, в Ленинградской области - на 94,12%, в Чукотском автономном округе - на 100%, в Ненецком автономном округе - на 97,01%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.