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Медведев поручил принять дисциплинарные меры за затяжку с документами по нацпроектам

Также премьер-министр поручил "принять исчерпывающие меры по повышению уровня кассового исполнения" нацпроектов
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил принять дисциплинарные меры в отношении чиновников, допустивших просрочку подготовки нормативных актов по национальным проектам. Об этом сообщается на сайте правительства.

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"Обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска", - говорится, в частности, в опубликованном в понедельник перечне поручений главы кабмина по итогам прошедшего 2 июля заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. О результатах этой работы руководители нацпроектов и главы регионов должны отчитаться в правительстве к 20 августа.

Также Медведев поручил "принять исчерпывающие меры по повышению уровня кассового исполнения" национальных проектов, в том числе - обратить особое внимание на нулевое кассовое исполнение ряда программ, например - проекта "Чистый воздух" (в рамках национального проекта "Экология").

Глава кабмина дал также ряд поручений, касающихся вопросов строительства. Так, Минэкономразвития и Минфину поручено к 5 сентября проработать вопрос о возможности финансирования разработки проектной документации на объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности регионов, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующие нацпроекты. Также должен быть проработан вопрос о возможности изменения подхода к формированию норматива цены строительства, исходя из которого рассчитывается размер субсидий регионам из федерального бюджета на создание новых объектов капитального строительства, в первую очередь - детских садов и школ. Минстрою поручено вместе с губернаторами представить предложения в правительство, касающиеся доработки методики определения норматива стоимости квадратного метра жилья.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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