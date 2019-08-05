Медведев поручил до 20 августа выяснить причины неисполнения проекта "Старшее поколение"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду России проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Соответствующие поручения опубликованы на официальном сайте кабмина по итогам состоявшегося 2 июля заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященного реализации нацпроектов в регионах страны.

В частности, не исполняется проект в Дагестане и Ингушетии. Низкие показатели (менее 6% от плана) в Карелии, Якутии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Челябинской, Ульяновской областях. Также недостаточно активно идет исполнение проекта в Санкт-Петербурге и Пермском крае в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

В связи с этим высшим должностным лицам этих регионов рекомендовано исправить ситуацию и доложить о принятых мерах в Минтруд России до 10 августа. Само министерство должно доложить о результатах с соответствующими предложениями в правительство Российской Федерации 20 августа.