Медведев поручил Минздраву разобраться с отставаниями по нацпроекту "Здравоохранение"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минэкономразвития России в срок до 10 августа разобраться в причинах, почему в 20 субъектах РФ до сих пор не предоставлены земельные участки под строительство или установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Об этом говорится в размещенных на официальном сайте правительства в понедельник материалах.

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"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) данных субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускорению предоставления указанных земельных участков и о принятых мерах доложить в Минздрав России", - говорится в тексте поручений. В соответствии с поручением меры должны быть приняты до 10 августа 2019 года.

Мероприятия по обеспечению населения первичной медико-санитарной помощью включены в федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". В установленный срок мероприятия в рамках нацпроекта не выполнены в 20 субъектах: Бурятии, Дагестане, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях; Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской, Ярославской областях.

"Минздраву России доложить о результатах с соответствующими предложениями в правительство Российской Федерации. Срок - 22 августа 2019 года", - уточняется в тексте поручения.

По данным Минздрава, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения и увеличение охвата россиян медицинской профилактикой в рамках ежегодных осмотров и диспансеризации.