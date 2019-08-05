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Медведев: обращения регионов по нацпроектам должны рассматриваться не более 10 дней

Премьер-министр также рекомендовал заинтересованным органам власти и контрольно-надзорным органам подключиться к подсистеме управления проектами и использовать информацию, размещенную в ней

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания, состоявшегося 2 июля, поручил федеральным органам исполнительной власти рассматривать обращения регионов, касающиеся исполнения нацпроектов, в течение не более 10 дней.

"Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию национальных и федеральных проектов, рассматривать поступающие обращения субъектов Российской Федерации по вопросам реализации национальных проектов в срок не более 10 дней", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, заинтересованным органам власти, контрольно-надзорным органам и другим организациям и объединениям в целях минимизации запросов в адрес регионов о предоставлении информации о реализации региональных проектов рекомендовано подключиться к подсистеме управления проектами и использовать информацию, размещенную в ней.

При этом региональным проектным офисам рекомендовано сообщать в проектный офис правительства о поступающих дублирующих запросах информации, содержащейся в подсистеме управления проектами.

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