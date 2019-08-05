Медведев поручил Минпросвещения выяснить причины низких темпов строительства детсадов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения России проанализировать причины низких темпов строительства детсадов, которые должны быть введены в эксплуатацию согласно нацпроекту "Демография" в ноябре - декабре текущего года. О результатах проверки ведомство должно будет доложить в кабмин до 22 августа, следует из поручения, опубликованного в понедельник на официальном сайте кабмина.

"Минпросвещения России проанализировать причины низкой строительной готовности (не превышает 13%) дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию в ноябре - декабре 2019 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", - говорится в документе.

Как уточняется в поручении, уже в конце этого года во Владимирской, Кировской и Новгородской областях должно появиться пять новых объектов, Оренбургской и Ярославской областях - семь объектов, Самарской области - восемь объектов, Саратовской области - девять, Республике Северная Осетия - 10, Удмуртии - 12 новых детсадов, Забайкальском крае и Нижегородской области - 15, Республиках Тыва и Дагестан - 16 и 20 соответственно.

Главам субъектов необходимо "принять исчерпывающие меры по ускорению темпов строительства или выкупа дошкольных учреждений, а также вводу их в эксплуатацию в запланированные проектом сроки", следует из документа

"Минпросвещения России доложить о результатах с соответствующими предложениями в правительство Российской Федерации. Сроки - 22 августа 2019 года", - отмечается в поручении.