Медведев проведет совещание о развитии транспортной инфраструктуры в рамках нацпроектов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, участники заседания рассмотрят паспорт транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также обсудят ход реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В мероприятии примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года составит около 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета, около 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ.

Комплексный план, а также паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. В частности, нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, федеральный бюджет направит на него 440,9 млрд рублей.

5 августа Медведев поручил главам субъектов РФ в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в отстающих регионах и начать работы. В материалах кабмина отмечалось, что низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках "дорожного" нацпроекта отмечается в Республике Крым - 5,41%, Тверской области - 41,18%, Республике Мордовия - 53,03%, Еврейской автономной области - 55,56%, Ленинградской области - 55,88%, Чукотском автономном округе - 60%, Ненецком автономном округе - 61,54%. Нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия в Калмыкии, Крыму, Чувашии, Чечне, Ненецком и Чукотском автономных округах, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Курганской, Магаданской и Ярославской областях. Согласно данным Минтранса, на 5 августа контрактация в Тверской области завершена на 82,35%, в Республике Мордовия - на 91,18%, в Еврейской автономной области - на 77,78%, в Ленинградской области - на 94,12%, в Чукотском автономном округе - на 100%, в Ненецком автономном округе - на 97,01%.