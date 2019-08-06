Омская область первой в Сибири получила автоклуб по нацпроекту "Культура"

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Первый в Сибири передвижной многофункциональный культурный центр поступил в Омскую область в рамках национального проекта "Культура". Всего до конца года автоклубами с оборудованием для кинопоказов, сценой, световой и звуковой аппаратурой будут обеспечены шесть районов Омской области.

"Это мини-концертный зал на колесах, причем на колесах достаточно больших, чтобы проехать по сельским грунтовым дорогам. Уже в воскресенье этот автоклуб будет задействован в выступлении. Раньше, если мы хотели вывезти артистов из Омска в сельские районы, нам приходилось еще везти оборудование, монтировать сцену - теперь эта проблема будет постепенно решаться", - сказала журналистам после презентации заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова.

Как сообщил ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов, автоклуб, прибывший в сибирский регион, не только первый в Сибирском федеральном округе, но и второй вообще в России (первый поступил в Амурскую область). "Для Омской области этот проект очень актуален, у нас большое количество сельского населения, большая потребность в хорошем оборудовании на селе. И есть поселения, где нет стационарных учреждений. Так что для многих это будет единственной возможностью приобщиться к культуре", - сказал Трофимов.

В рамках презентации раскладную сцену размером 3 на 5 метров на базе автомобиля "Газон" опробовали артисты Омской филармонии, выступившие с несколькими номерами. Автоклубы имеют звуковое, световое и видеооборудование с автономным источником электроэнергии, который позволяет провести культурные мероприятия в любом отдаленном населенном пункте Омской области. Машины оснащены дизель-генераторами.

По словам Трофимова, этот автомобиль поступит в Седельниковский район. "Еще пять автоклубов мы планируем получить в октябре. На следующий год запланирована поставка еще шесть таких автоклубов. На эти цели из федерального бюджета будет выделено около 30 млн рублей", - сказал Трофимов. Он добавил, что за время действия нацпроекта регион приобретет минимум 24 таких автоклуба, но в целом власти Омской области рассчитывают обеспечить такими передвижными культурными центрами все 32 сельских района.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального -109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.