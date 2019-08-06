В Татарстане закупят автомобили для доставки в больницы пожилых сельчан

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Автомобили для доставки пожилых жителей сел в медицинские учреждения закупят в рамках национального проекта "Демография". Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

"На выделяемые республике средства федерального бюджета будут приобретены дополнительно 43 автотранспортных средства модели Lada Largus, предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями, которые будут использоваться для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе министерства, инициатива является частью проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

В автомобиле пять пассажирских мест, в том числе одно место для человека на кресле-коляске. Сейчас центральные районные больницы по согласованию с органами соцзащиты готовят планы-графики проведения медобследований и формируют списки пожилых. Поставить автомобили планируют в августе 2019 года.

В структуру административно-территориального устройства Татарстана входят 43 муниципальных района, 98,7% населенных пунктов в них - сельские, в них проживают 156,5 тыс. людей старше 65 лет, уточнили в министерстве.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет - 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.