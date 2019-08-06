Кабмин вместе с регионами разработает программу реконструкции и ремонта мостов

ГОРКИ, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с регионами разработает программу реконструкции и ремонта региональных и муниципальных мостов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Отдельная важная тема - это реконструкция и ремонт региональных и муниципальных мостов. Вместе с регионами правительству нужно разработать программу, определить источники финансирования", - сказал Медведев.

По его словам, программа будет сформирована с учетом среднего состояния мостовых сооружений, которое регионы сейчас уточняют. "Прошу эту работу не затягивать, тем более, что в целом ряде регионов эти мосты оказались разрушены в результате стихийных бедствий, и на это нужно обратить внимание в первую очередь", - указал премьер.

Говоря о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Медведев напомнил, что в регионах были определены участки, которые нужно привести в нормативное состояние, в целом ряде регионов уже развернута активная работа. "Считаю, что наиболее успешными практиками должны воспользоваться все регионы, в особенности те, где пока темпы работы отстают", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что в настоящее время в большинстве регионов уже должна завершиться работа по заключению контрактов на ремонт и строительство дорог. "Прошу министра транспорта доложить, как обстоят дела в этих регионах, какие существуют сложности, кому нужно напомнить про то, что работать надо быстро и эффективно", - отметил Медведев.

Он указал, что в реализации нацпроекта есть задержки и на федеральном уровне. "По ним нужно ускорить работу и представить в правительство согласованные предложения в течение августа, для того чтобы учесть их при подготовке бюджета", - поручил председатель правительства.

Комплексный план

Медведев предложил коллегам обсудить и паспорт транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Он напомнил, что к 2024 году все центры экономического роста в России должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями, "чтобы люди и товары могли беспрепятственно перемещаться между регионами, городами, тем самым усиливая связанность экономического пространства этих территорий".

"Эти задачи заложены в транспортном разделе комплексного плана, они распадаются на девять федеральных проектов. Мероприятия транспортной части требуют весьма внушительного финансирования, около 7 трлн рублей: 3 трлн рублей из этой суммы приходится на федеральный бюджет, остальное - это внебюджетные средства и некоторая часть региональных средств", - резюмировал Медведев.