Сервисы с предложениями граждан по улучшению горсреды заработают до конца года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Цифровые платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития должны появиться в российских городах до конца года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минстроя России.

"Сервисы вовлечения позволяют органам власти оперативно реагировать на запросы горожан, делая такое взаимодействие простым и удобным для граждан. До конца года подобные сервисы должны заработать по всей стране", - приводятся слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, в Иннополисе (Республика Татарстан) разработали сервис краудсорсинга идей, который собирает предложения жителей в режиме реального времени, говорится в сообщении. С помощью сервиса можно отследить статус выполнения идей или проблем и увидеть их отображение на карте.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Минстроя, в Междуреченске Кемеровской области в тестовом режиме запустили мобильное приложение "Кузбасс Онлайн", к которому до конца года планируют подключить Кемерово и Новокузнецк. Жителям Тульской области будет доступна информация по каждому многоквартирному дому через платформу "Открытый регион 71".

В Подмосковье внедряют платформу, которая объединит Добродел, обращения граждан, горячую линию губернатора и социальные сети, добавляет пресс-служба ведомства. Также в Мурманской области создали портал "Наш Север", а у портала "Народный контроль" в Ненецком автономном округе появилось мобильное приложение, в которому подключили сервисы голосования и обсуждения вопросов городского развития.

Разработка подобных цифровых сервисов входит в число мероприятий проекта "Умный город". Он стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта. К 2024 году около 30% граждан должны быть вовлечены в процессы формирования комфортной городской среды.