Восемь мобильных ФАПов поступили в Чувашию по нацпроекту "Здравоохранение"

ЧЕБОКСАРЫ, 6 августа. /ТАСС/. Чувашия получила восемь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) стоимостью 55 млн рублей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"В Чувашию поступило восемь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Новые медицинские комплексы поступили в Чувашию в рамках национального проекта "Здравоохранение" и предназначены для обслуживания малонаселенных деревень. На их закупку направлено свыше 55 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что поступающие в республику мобильные ФАПы представляют собой передвижные комплексы на базе шасси автобуса "ПАЗ", оснащенные необходимым оборудованием.

Поступившие в регион мобильные ФАПы передадут в деревни Порецкого, Ибресинского, Чебоксарского, Алатырского, Яльчикского, Урмарского, Красноармейского и Красночетайского районов республики. Отмечается, что во вторник, 6 августа, один из мобильных ФАПов уже передали в центральную районную больницу Яльчикского района.

Как сообщал ранее Минздрав Чувашии, в 2019 году по проекту "Здравоохранение" в республику поступит в общей сложности 18 медицинских мобильных комплексов - 16 ФАПов, один маммограф и один флюорограф, что позволит дополнительно охватить медицинской помощью 33 тыс. сельских жителей. До сих пор в Чувашии работали 14 мобильных комплексов, в этом году их количество вырастет до 32.

По информации пресс-службы главы республики, в 2018 году с помощью мобильных комплексов было охвачено медицинской помощью около 50 тыс. человек.