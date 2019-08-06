Минобрнауки: обучение в учебно-научных центрах четырех ведущих вузов будет бесплатным

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Обучение в специализированных учебно-научных центрах (СУНЦ), рассчитанных на талантливых школьников, и функционирующих на базе четырех ведущих вузов РФ станет бесплатным с сентября 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебно-научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России" предусмотрено создание не менее четырех СУНЦ (поддержка существующих) в 2019 году. В 2020 году - не менее пяти СУНЦ, в 2021 - 2024 гг. - не менее восьми СУНЦ.

"Минобрнауки РФ выделит субсидии университетам, на базе которых функционируют СУНЦ. Субсидии будут направлены на выполнение программ развития СУНЦ в рамках реализации федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука". Предоставление субсидии предполагает отмену платы родителей за обучение детей, и уже с сентября 2019 года они смогут учиться бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут выделены МГУ имени М. В. Ломоносова (575,5 млн рублей), Санкт-Петербургскому госуниверситету (570,1 млн. рублей), Уральскому федеральному университету (575,5 млн рублей) и Новосибирскому национальному исследовательскому госуниверситету (574,1 млн рублей) на развитие СУНЦ в 2019-2021 гг.

СУНЦ представляют собой школы-интернаты. Они создаются на базе организаций, занимающихся образовательной деятельностью по программам основного общего или среднего общего образования для обучающихся, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творчестве и физкультурно-спортивной деятельности.

Грант предоставляется на три года и может быть потрачен на выполнение программы развития СУНЦ, включающую расходы на ремонт и модернизацию помещений, на приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования, программного обеспечения, на профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогических работников и т. д.

О нацпроекте

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Он состоит из трех федеральных проектов "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок".

В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.