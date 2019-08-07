У подножия вулкана на Камчатке создадут круглогодичный центр зимних видов спорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Первый круглогодичный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта появится у подножия Авачинского вулкана на Камчатке в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта, который должен появиться у подножия Авачинского вулкана. На сегодняшний день стоимость строительства объекта составляет 231 млн рублей, из них 200 млн будут выделены из федерального бюджета. По контракту подрядчик, который победит в конкурсе, должен завершить строительство до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта будет располагаться в нижней части снежника Авачинского вулкана на высоте 800 м над уровнем моря. В непосредственной близости от планируемого места размещения спортсменов расположены горнолыжные трассы. Их протяженность - от 300 до 2000 метров, перепад высот - 500 метров.

"Проектом предусмотрены помещения для размещения спортсменов, административное здание со столовой, спортивная площадка, а также помещения для хранения специальной техники и бытовые помещения. Вместимость тренировочного центра - 60 человек. Необходимость строительства центра обусловлена потребностью наших спортсменов в проведении тренировочных занятий на снегу в летний и осенний периоды", - приводятся в сообщении слова министра спорта Камчатского края Константина Хмелевского.

Снег на камчатских вулканах лежит даже в августе, поэтому у спортсменов есть уникальная возможность отрабатывать мастерство на естественном покрове. Тренироваться на Камчатке могут сборные России по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, а в перспективе - и ски-альпинизму, биатлону, лыжным гонкам.

Отмечается, что работа по строительству спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта ведется в рамках национального проекта "Демография". Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.