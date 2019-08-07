Госдума рассмотрит первоочередные законопроекты для нацпроектов в осеннюю сессию

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть оставшиеся 17 законопроектов, необходимых для своевременного выполнения мероприятий нацпроектов, в осеннюю сессию. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Единая Россия" Александр Жуков.

"В начале июля мы совместно с правительством и администрацией президента определили перечень законопроектов - их 26, принятие которых необходимо для своевременного выполнения мероприятий национальных проектов. Из них мы уже приняли девять. Остальные планируем рассмотреть в осеннюю сессию, но из них восемь законопроектов еще не внесены в Государственную Думу", - сказал он.

Жуков подчеркнул, что речь идет о первоочередном перечне законопроектов. "Кроме того, основная работа будет проходить в рамках рассмотрения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Будут сделаны необходимые коррективы. Депутаты вместе с правительством посмотрят, что реализуется хорошо, что притормозило и почему. Думаю, что и по финансированию будут сделаны соответствующие выводы", - добавил он.