{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума рассмотрит первоочередные законопроекты для нацпроектов в осеннюю сессию

Нижняя палата парламента планирует рассмотреть оставшиеся 17 законопроектов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть оставшиеся 17 законопроектов, необходимых для своевременного выполнения мероприятий нацпроектов, в осеннюю сессию. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента, депутат от партии "Единая Россия" Александр Жуков.

"В начале июля мы совместно с правительством и администрацией президента определили перечень законопроектов - их 26, принятие которых необходимо для своевременного выполнения мероприятий национальных проектов. Из них мы уже приняли девять. Остальные планируем рассмотреть в осеннюю сессию, но из них восемь законопроектов еще не внесены в Государственную Думу", - сказал он.

Жуков подчеркнул, что речь идет о первоочередном перечне законопроектов. "Кроме того, основная работа будет проходить в рамках рассмотрения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Будут сделаны необходимые коррективы. Депутаты вместе с правительством посмотрят, что реализуется хорошо, что притормозило и почему. Думаю, что и по финансированию будут сделаны соответствующие выводы", - добавил он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
На Кубани запустили новую программу грантовой поддержки начинающих фермеров по нацпроекту
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, по программе можно получать до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей, если фермерское хозяйство состоит в кооперативе
Читать полностью