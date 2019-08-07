Россияне смогут задавать вопросы о реализации нацпроектов на специальном портале

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне смогут оставлять жалобы и вопросы на портале "Нацпроекты глазами людей". Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассказал первый вице-спикер Госдумы, депутат от партии "Единая Россия" Александр Жуков.

"На совместной стратегической сессии партии и правительства была представлена и одобрена концепция партийного сервиса обратной связи "Нацпроекты глазами людей" - это открытый сайт, на котором будет собираться информация об объектах и мероприятиях нацпроектов, жители России смогут направлять свои вопросы и жалобы по каждому конкретному объекту", - сказал он.

Уже сейчас база будущего сайта содержит сведения о 15 тыс. объектов, отметил Жуков.

Вице-спикер добавил, что депутаты Госдумы активно занимаются мониторингом реализации нацпроектов и направляют свои предложения и замечания в правительство. Например, они совместно с членами Совета Федерации и экспертами выезжают в субъекты РФ. На текущий момент состоялись выезды в 20 регионов, за один выезд контролируется в среднем шесть нацпроектов, отметил он.

"По итогам каждого такого выезда формируется подробный отчет с указанием текущего положения дел и рисков неисполнения тех или иных мероприятий нацпроектов. Предложения по повышению эффективности выполнения национальных проектов направляются в правительство", - пояснил Жуков.