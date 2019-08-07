Минкомсвязь завершила аукционы на подключение соцобъектов к интернету в 84 регионах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ завершила конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету в 84 регионах РФ на общую сумму контрактов 50,6 млрд рублей. Аукционы завершены везде, кроме Чеченской Республики, сообщили ТАСС в министерстве.

"За счет процедуры электронных торгов по 84 регионам РФ экономия составила 16,6 млрд рублей, или 24,63% от начальной максимальной цены контракта (общая изначальная стоимость аукционов - 67,2 млрд рублей, по завершении - 50,6 млрд), рассчитанной на основании доведенных бюджетных ассигнований на первые три года национальной программы "Цифровая экономика", - сообщили в министерстве.

Консолидированная экономия по данному направлению от доведенных лимитов может составить 21,25 млрд рублей (дополнительная экономия образовалась за счет исключения из контрактов подключенных ранее объектов). С учетом лимитов, предусмотренных в программе "Цифровая экономика" на период 2022-2024 годы (70,85 млрд рублей) суммарная экономия в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" составляет более 92,1 млрд рублей.

В министерстве отметили, что результаты электронного аукциона по Чечне были отменены Минкомсвязью в связи с ошибкой, допущенной в заявке единственным участником - ООО "Вайнах телеком" при указании номера лицензии на оказание телематических услуг связи. "Плановая дата проведения повторного электронного аукциона на оказание услуги по подключению соцобъектов в Чеченской Республике - 21-22 августа 2019 года. Ожидаемая экономия с учетом результатов предыдущего аукциона может составить 0,5% или около 1,7 млн рублей", - пояснили там.

Самым дорогим регионом по подключению соцбъектов к интернету стал Красноярский край с ценой контрактов более 2,104 млрд рублей (изначальная стоимость аукциона 2,136 млрд), самым дешевым стал город Севастополь - стоимость подключений 1,9 млн рублей (изначальная стоимость аукциона - 37,8 млн). "Ростелеком" выиграл конкурсы в 43 регионах, "5 Джи вайфай" (дочка "Эр-телекома") в 13, МТС будет подключать соцобъекты в 9 регионах, "Мегафон" в 5, "ТТК" выступит поставщиком связи в 4 субъектах РФ.

В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.