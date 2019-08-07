Власти Якутии: страхование лесных участков повысит ответственность лесопользователей

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Внедрение вмененного страхования лесов в регионах Сибири и Дальнего Востока, предложенное Национальным союзом агростраховщиков (НСА), приведет к повышению ответственности лесопользователей. Такое мнение выразил ТАСС в среду заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексей Агеев.

Ранее НСА выступил с инициативой начать в 2021 году пилотный проект по страхованию в трех регионах - Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

"При остроте ситуации с лесными пожарами поддерживаем страхование лесного фонда, которое позволит принять конкретные меры по национальному проекту "Экология" [в части лесовосстановления], частично покрыть финансовый ущерб и стимулировать арендаторов заранее принимать противопожарные меры", - считает замминистра.

Однако, по его мнению, есть ряд вопросов, которые необходимо доработать. "Мы поддерживаем создание рабочей группы с участием заинтересованных сторон из числа представителей государственных органов законодательной, исполнительной власти и лесопромышленников. Ведь страхование арендованных лесных участков ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на лесопользователя, так как ущерб от лесных пожаров на них является минимальным и не сопоставим с общим ущербом. Страховой случай возникнет в том случае, если пожар произойдет на арендованном лесном участке, а не за его пределами", - пояснил Агеев.

По данным ведомства, на территории Республики Саха (Якутия) действует 4 489 договоров аренды лесных участков на общей площади 1 млн 653 тыс. га. "При этом львиная доля этих договоров приходится на выполнение работ по геологическому изучению недр, разработку месторождений полезных ископаемых и под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов", - рассказал замминистра.

В 2018 году площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами, составила 3,2 млн га при общей площади лесного фонда республики 255 млн га. Ущерб лесам от пожаров в 2018 году достиг порядка 245 млн рублей. При этом, по данным ведомства, большинство лесных пожаров приходится на территорию лесного фонда, не занятую арендными правами.

Инициатива НСА

НСА готовит предложения по введению вмененного страхования лесов для арендаторов лесных участков в качестве механизма компенсации части ущерба от лесных пожаров. По данным Всероссийского союза страховщиков, в аренде находится около одной пятой лесного фонда РФ. Вмененность означает, что страхование является условием какой-либо сделки, в данном случае - аренды лесного участка. Предложения НСА предполагают, что часть премий арендаторам будет компенсировать государство как собственник лесного фонда.

НСА предлагает до конца 2019 года создать рабочую группу с участием Минфина, Банка России, Рослесхоза и лесопромышленников и обсудить предложения союза. Следующим шагом - в первой половине 2020 года - должно стать согласование базовых принципов такого страхования, сбор статистики и расчеты стоимости. Во второй половине 2020 года могла бы быть подготовлена законодательная и нормативная база, в 2021 году проект мог бы быть реализован в пилотных регионах. В 2022 году механизм страхования мог бы быть распространен на остальные субъекты РФ.

О нацпроекте

Задача сохранения лесов отражена в федеральном проекте "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". В рамках проекта на период с 2019 по 2021 год Якутии предусмотрены федеральные средства в объеме 274,2 млн рублей, в том числе в 2019 году - 91,8 млн рублей, в 2020 - 91,2 млн рублей, в 2021 - 91,2 млн рублей. Целями проекта являются снижение ущерба от лесных пожаров с 260 до 240 млн рублей, увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения с 18,5 до 22 тыс. га, увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений с 12,3 до 100%.