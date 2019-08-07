Омская область получит еще 46 млн рублей на техоснащение лесных хозяйств

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит Омской области дополнительные 46 млн рублей на приобретение лесопожарной техники в рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Финансирование регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" будет увеличено на 46 млн рублей. Дополнительные средства выделят из федерального бюджета на обновление парка техники и оборудования, предназначенных для защиты лесов от пожаров, для патрулирования и доставки людей и специальных техсредств на места возгораний. Техзадание на приобретение новой лесопожарной техники и оборудования отправлено на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Советник отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления лесного хозяйства Омской области Екатерина Лендел уточнила ТАСС, что дополнительное финансирование поступит в ближайшие два месяца. "Планируется закупка техники (тракторов, лесопатрульных автомобилей) и оборудования, необходимых именно для защиты лесов от лесных пожаров. Вопрос пожарной безопасности стоит сейчас во главе угла", - сказала она.

В правительстве отметили, что на реализацию проекта "Сохранение лесов" регион уже получил 59,9 млн рублей. На них для омских лесхозов закуплено более 30 новых тракторов, автомобилей, бульдозеров, плугов, борон и прочей техники, которая используется как для борьбы с лесными пожарами, так и для ведения лесохозяйственных работ.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).