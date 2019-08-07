Правкомиссия одобрила оптимизацию универсальных услуг связи в малонаселенных пунктах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, предусматривающий включение в перечень универсальных услуг связи (УУС) услуги по обеспечению населенных пунктов от 100 до 500 человек интернетом посредством использования точек доступа (точек Wi-Fi). Об говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

К универсальным услугам связи относятся услуги, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (таковым является "Ростелеком"). К универсальным относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также обеспечение доступа в интернет через Wi-Fi точки, которые устанавливаются в рамках проекта устранения цифрового неравенства в населенных пунктах, где проживают 250-500 человек.

Так, законопроектом, разработанным Минкомсвязью РФ в целях реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", предлагается оказывать универсальные услуги связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек с использованием точек доступа, а также включить в список УУС услуги подвижной мобильной связи с использованием точек доступа.

Необходимость вносимых изменений в закон "О связи", говорится в сообщении, обусловлена тем, что за 15 лет с момента принятия закона изменился не только уровень проникновения услуг связи, но и технологии их оказания. В связи с этим важным этапом оказания универсальных услуг связи населению является их оптимизация путем исключения из перечня УУС услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету с использованием средств коллективного доступа и обеспечением населения доступа к интернету посредством использования точек Wi-Fi.

В населенных пунктах от 250 до 500 человек изменения, предусмотренные законопроектом, планируется вводить до 2025 г., в населенных пунктах с населением от 100 до 250 человек - до 2027 г.