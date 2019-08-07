OneWeb подаст обновленную заявку на получение частот для работы в России

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Британская компания OneWeb намерена подать обновленную заявку на выделение частот для работы на территории РФ после того, как она была вынуждена отозвать свою предыдущую заявку, поданную два года назад в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом говорится в заявлении компании.

"OneWeb в первый раз подала заявку на выделение частот для работы в России в июле 2017 года, однако после этого были приняты новые правила получения таких разрешений, касающиеся национальной безопасности. Чтобы гарантировать соблюдение новых правил и одобрение российских властей, OneWeb LLC, Russia (ООО УанВеб) отозвала свою заявку с тем, чтобы она была дополнена новой информацией, обновлена и подана вновь, - говорится в тексте, опубликованном на сайте компании. - OneWeb стремится к соблюдению законов во всех странах, в которых компания ведет деятельность, и намерена работать над тем, чтобы обеспечить соблюдение этих законов, совместно с уполномоченными государственными агентствами".

В OneWeb подчеркнули, что считают Россию "важным рынком", на котором существует много возможностей для компании, намеренной предоставлять своим клиентам доступ к высокоскоростной спутниковой интернет-связи.

В компании также объявили о назначении на должность коммерческого директора OneWeb по России Михаила Кайгородова, он ранее работал в Минкомсвязи, МТС, "Вымпелкоме" и Tele2.

В Минкосвязи РФ ТАСС подтвердили, что OneWeb отозвала ранее поданную в ГКРЧ заявку на выделение частот для работы в России. "OneWeb отозвала свою заявку с целью ее доработки и приведения в соответствие с изменившимися требованиями законодательства", - сказал пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

О выделении частот

Ранее в пресс-службе Минкомсвязи РФ поясняли ТАСС, что на последнем заседании ГКРЧ 25 июля вопрос предоставления OneWeb частот, которые работают в диапазонах для спутниковой радиосвязи и телевидения, рассматривался в его закрытой части. По информации газеты "Коммерсантъ", тогда ГКРЧ вновь отказала OneWeb в выделении запрашиваемых частот.

В 2017 году "Уанвеб" - совместное предприятие OneWeb и структуры Роскосмоса - подало заявки в ГКРЧ на получение нескольких полос частот. С тех пор эти заявки несколько раз выносились на обсуждение на заседания ГКРЧ, однако частоты так и не были выделены, за это время разные ведомства выступали против инициативы.

О нацпроекте

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", к 2025 году на орбиту планируется вывести российскую систему спутниковой связи "Экспресс-РВ", которую разрабатывает ФГУП "Космическая связь". Эта система спутников на высокоэллиптических орбитах позволит решить проблемы со связью в северных, в том числе арктических районах России, где существует плохая наблюдаемость геостационарных спутников.