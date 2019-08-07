В Казани появится первый в России детсад с лифтом

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Детсад на 220 мест откроется в Казани 1 сентября. Это первое в России дошкольное учреждение, оснащенное лифтом, сообщила в среду пресс-служба мэрии города.

"В Казани близится к завершению строительство детского сада в Приволжском районе, в жилом комплексе "Волжские просторы". Объект на улице Рауиса Гареева планируется открыть 1 сентября. Детский сад на 220 мест станет первым в стране дошкольным учреждением с лифтом", - говорится в сообщении.

Строить трехэтажный детсад начали в 2018 году в рамках национального проекта "Демография", на эти цели из бюджета Татарстана выделили 201 млн рублей. Новый детский сад смогут посещать дети от полутора лет, ясельные группы разместили на первом этаже здания.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.