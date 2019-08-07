В Карелии выделят 278 млн рублей на подключение госучреждений к скоростному интернету

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карелии планируют до октября 2021 года подключить к высокоскоростному интернету 449 государственных учреждений республики, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На эти цели из федерального бюджета выделено около 278 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно федеральному проекту "Информационная инфраструктура", который входит в нацпрограмму "Цифровая экономика", интернет скоростью до 100 Мбит/с проведут в школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а также отделения полиции и подразделения Росгвардии. Подключать объекты к интернету будет "Ростелеком".

По данным пресс-службы, до конца 2019 года работы завершат на 117 объектах.

Нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 нацпроектов и включает шесть федеральных проектов, в том числе "Информационную инфраструктуру". Всего по этому федеральному проекту планируют подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов власти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.