Институт развития интернета предложил список российского ПО для предустановки в ноутбуки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) составил список российских программных продуктов, которые могут быть предустановлены на ноутбуки и стационарные компьютеры в дополнение к иностранным аналогам. Рекомендации экспертов касаются лишь устройств на операционных системах Windows и MacOS, сообщили в пятницу ТАСС в ИРИ.

Специалисты выделили восемь наиболее востребованных категорий приложений и программ, используемых на десктопе: браузеры и поисковики, почтовые клиенты, облачные хранилища, карты, музыкальные сервисы, редакторы документов, мессенджеры и цифровое TV. В шести из восьми категорий, уточняют эксперты, отечественные разработки представляют достойную альтернативу, при этом по ряду направлений российские приложения уже пользуются большей популярностью, чем иностранные. Как отмечают в ИРИ, основными критериями отбора стали актуальность для потребителя, популярность у пользователей, соответствие заявленного функционала и возможностей дополнительных настроек.

Так, браузеры и поисковики "Яндекс.Браузер", "Спутник" и Rambler составили конкуренцию Safari (MacOS) и Microsoft Edge (Windows), облачные хранилища "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru" - программам ICloud и One Drive, приложение "Яндекс.Карты" - аналогичным приложениям "Карты" на MacOS и Windows Maps. В категории музыкальных сервисов приложениям iTunes и Pandora достойной альтернативой ИРИ выбрал "Яндекс.Музыку", Boom ("ВКонтакте") и некоторые другие, в категории редакторов документов на MacOS и Microsoft Office - российское приложение "Мой офис", в сегменте цифрового TV успешными конкурентами AppleTV и Microsoft Movies & TV эксперты назвали приложения Ivi.ru и Amediateka.

Вместе с тем ИРИ признал, что среди почтовых клиентов не удалось обнаружить аналоги иностранным предустанавливаемым приложениям, поскольку многие россияне предпочитают работать с почтой через браузер. Также эксперты не нашли серьезных конкурентных преимуществ у отечественных программ ICQ и "ТамТам" перед более популярными иностранными аналогами.

"Вопросы продвижения отечественных приложений и сервисов, поднятые на государственном уровне, - залог новых возможностей для их разработчиков. У пользователя, на наш взгляд, должно быть полноценное меню выбора предустановленного ПО, которое включало бы и российские продукты. Ведь в шести из восьми проанализированных категориях мы имеем конкурентоспособные, качественные аналоги", - отметил со своей стороны генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

Ранее эксперты ИРИ также опубликовали список российских аналогов популярных зарубежных приложений, которые могли бы стать обязательными для предустановки на гаджеты. В основном это приложения "Яндекса" и Mail.ru Group, причем институт предлагает устанавливать электронную почту и браузер от "Яндекса", а мессенджер и видеохостинг - от Mail.ru Group. Альтернативой зарубежным редакторам документов может выступить "Мой офис", антивирусам - Kaspersky и Dr.Web.

Мнения о предустановке российского ПО

Ранее заместитель главы Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко сообщала, что участники рынка, в том числе разработчики приложений, не поддерживают ни один из предложенных законопроектов по предустановке российского ПО в гаджеты в связи с тем, что это никак не способствует развитию конкурентоспособности на этом рынке.

Замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов также отмечал, что министерство пока не видит возможности реализации этой инициативы, а вопросов остается намного больше, чем ответов. При этом Мамонов сообщал, что Минкомсвязь будет искать альтернативную возможность поддержки отечественных производителей ПО, но пока речь идет о выработке таких предложений.