Минпросвещения: образовательные онлайн-курсы в РФ будут собраны на едином портале

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Единый портал, на котором будут собраны различные образовательные онлайн-сервисы, подобные "Яндекс.Учебнику" и "Учи.Ру", станет одной из составляющих цифровой образовательной среды (ЦОС). Как рассказала замминистра просвещения России Марина Ракова, эта работа ведется в рамках нацпроекта "Образование".

В интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, замминистра отметила, что на единой цифровой образовательной платформе "будут собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную экспертную оценку". "Речь идет об агрегаторе, на котором будут размещены сервисы Российской электронной школы, "Яндекс.Учебник", "Учи.ру" и другие. Это позволит обеспечить равный доступ к качественному образованию абсолютно для всех детей и учителей", - сообщила замминистра.

По ее словам, отбор сервисов на платформу будет проводиться экспертами на федеральном уровне, причем требования к качеству предлагаемых программ будут предъявляться в зависимости от их направления. "Для общеобразовательных программ "будут одни требования, для программ дополнительного образования - другие", - пояснила Ракова. Подобный конкурсный отбор необходим для сохранения конкуренции и повышения мотивации авторов сервисов к улучшению качества предлагаемого ими продукта, уверена она.

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" предполагает создание к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях. К концу текущего года, согласно документу, будет разработана ее целевая модель, которая будет внедрена не менее чем в 10 регионах страны. Федеральный проект также предполагает подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному интернету, внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.