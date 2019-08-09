Минпросвещения разработает мессенджер для учителей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" разработает специальный мессенджер, который позволит упростить работу учителя и облегчить его взаимодействие с родителями. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщила замминистра просвещения Марина Ракова.

"Важная составляющая цифровой образовательной среды - это налаженный диалог и коммуникация между всеми участниками образовательного процесса: для этого мы разработаем своего рода мессенджер", - сказала она.

По словам замминистра, сейчас учитель понимает состав своего класса только в конце августа, прямо перед началом учебного года. За короткий срок преподаватель должен "занести все контакты родителей в телефон, создать группы и начать общение". "Специальный мессенджер будет подгружать все данные автоматически. Он же поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в определенное время. Таким образом, это будет некий органайзер-помощник, который будет не только налаживать общение, но и помогать в организации работы преподавателя", - пояснила Ракова.

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" предполагает создание к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях. К концу текущего года, согласно документу, будет разработана ее целевая модель, которая будет внедрена не менее чем в 10 регионах страны. Проект также предполагает подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному интернету, внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.