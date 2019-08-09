Российский интернет-провайдер будет собирать старые роутеры на переработку

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Проводник реформы мусорной отрасли в России Российский экологический оператор (РЭО) поддержал проект интернет-провайдера "Дом.ru" по сбору старых роутеров для переработки. Акция стартует в Свердловской области, но может быть распространена на другие регионы в течение трех лет, сообщили в пятницу в пресс-службе РЭО.

"При поддержке Российского экологического оператора АО "ЭР-Телеком" (ТМ "Дом.ru") 9 августа запускает пилотный проект в Екатеринбурге по сбору и последующей экологичной переработке устаревшей электроники (Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок) <…> По итогам реализации пилотного проекта планируется распространить его на всей территории страны. За три года в рамках акции организаторы намерены заменить более 1 млн единиц устаревшего оборудования у клиентов по всей России на современные роутеры", - говорится в сообщении.

Пилотная акция продлится с 9 августа по 30 сентября. В День города Екатеринбурга 17 августа на городской площади рамках проекта будет работать лекторий и точка сбора отработавшей техники.

РЭО, со своей стороны, будет помогать доставлять старые роутеры на завод "Корпорации Экополис". Компания занимается переработкой так называемого электрохлама, три ее предприятия находятся в Орловской и Московской областях и в Москве. "Привлечение внимания к вопросам грамотной утилизации твердых "цифровых" отходов будет способствовать улучшению экологической ситуации в российских городах и стимулировать философию ответственного потребления", - процитировали в сообщении заместителя генерального директора РЭО Вячеслава Духина.

Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году.