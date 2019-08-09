Ульяновские предприятия до конца месяца направят свою продукцию в экспортный хаб в Чехии

УЛЬЯНОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Первые десять предприятий Ульяновской области до конца августа направят образцы своей продукции в экспортный хаб в Чехии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона.

"Это серьезный шаг к расширению границ поставок ульяновских компаний, а значит, к росту экспорта региона, что позволит достичь целевых показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - сказала собеседница агентства.

Одним из первых предприятий, которое направит продукцию в хаб, станет компания "Сан-Марко", производящая раковины для ванных комнат. Как сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Колотов, продукция уже готова к отправке, оформляются необходимые документы. "Отправка выставочных образцов раковин для ванной комнаты готовится в ближайшие 10 дней. Далее будет бизнес-миссия, предположительно, в сентябре, на которой представитель чешского хаба соберет байеров, и мы будем проводить с ними переговоры", - сказал он.

Руководитель компании уточнил, что выставочные образцы будут представлены на стенде, где с ними смогут ознакомиться торговые агенты. "После этого они отправятся на выставки в Кельн в начале следующего года", - добавил он.

Ранее Ульяновская область организовала экспортный хаб на территории Чешской Республики, основная задача которого - продвижение продукции компаний с минимальными для них затратами. На пятом форуме "Сделано в Ульяновской области" в апреле компании "Васманн рус", "М-Штамп", "Дримвуд", "Руссамбо", "Сан-Марко", "ТД Улгран", "Астера", ИП Ивандеева, "Леонис", "Мебельный концерн" заключили соглашение об участии в первом торгово-логистическом хабе на территории Евросоюза.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.