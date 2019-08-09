Власти КБР рассчитывают получить дополнительные средства на ремонт водопроводной сети

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают получить дополнительно 133 млн рублей на улучшение водопроводной сети республики по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Необходимые документы направлены в федеральный центр, сообщил ТАСС первый зампред правительства - министр инфраструктуры и цифрового развития региона Владимир Болотоков.

"По "Чистой воде" в 2019 году у нас профинансированы два объекта, работы по ним будут завершены 15 сентября - 1 октября, это означает, что мы можем претендовать на дополнительные средства в реализации этого проекта. Врио главы КБР Казбек Коков с такой просьбой обратился к высшему руководству РФ, и сейчас мы уже направляем туда новые свои проекты (на 133 млн рублей на 24 объекта) с тем, чтобы получить средства в текущем году или провести работу двухлетним контрактом в рамках нацпроекта", - сказал Болотоков.

По его словам, в республике разработана программа по улучшению водоснабжения и очистных сооружений, для реализации которой в течение пяти лет потребуется 5,8 млрд рублей (включая запрашиваемые 133 млн рублей).

По нацпроекту "Экология" в селении Белоглинское Терского района, где проживает более 500 человек, строят центральную водопроводную систему, в сельском поселении Дальнее Прохладненского района капитально ремонтируют водопровод. На эти объекты направлено 10 млн рублей: 99% - средства федерального бюджета, 1% - регионального.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).