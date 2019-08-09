Мастерские для развития детей с нарушениями слуха и зрения обновят в интернате в Адыгее

МАЙКОП, 9 августа. /ТАСС/. Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения откроет к началу учебного года обновленные мастерские, которые позволят воспитанникам интерната обучаться швейному делу, робототехнике, кулинарии и развивать способности по другим направлениям, сообщил ТАСС в пятницу министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"В рамках регионального проекта "Современная школа" (нацпроект "Образование") Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения откроет к 1 сентября новые и обновленные в техническом плане мастерские - швейную, прототипирования, робототехники, кулинарии. На эти цели учебное заведение получило субсидию из федерального бюджета на сумму свыше 4 млн рублей", - сказал министр.

К новому учебному году в школе-интернате обновят материально-техническую базу по предмету "Технология", закупят оборудование для коррекционной работы и дополнительного образования детей. Для ремонта аудиторий интерната власти Адыгеи дополнительно направили из республиканского бюджета 1,9 млн рублей, уточнил Керашев.

В швейной мастерской школы-интерната уже установлены новые машинки - как бытовые, так и промышленные. Взамен столярной мастерской создана лаборатория прототипирования со станками с программным числовым управлением, оборудуется кабинет робототехники. Новая техника в кабинете информатики позволит обучать детей компьютерной графике, моделированию. В новой лаборатории кулинарии воспитанники интерната обучатся приготовлению блюд кухни народов мира, сообщил ТАСС директор школы-интерната Роман Чумаков.

"Нацпроекты в сфере образования открывают большие перспективы детям с ограниченными возможностями здоровья. Мы привьем нашим воспитанникам все бытовые навыки, мы должны развить таланты и способности, чтобы они чувствовали себя спокойно и уверенно, могли реализовать себя в разных профессиональных сферах", - добавил собеседник агентства.

В Адыгейской республиканской школе-интернате для детей с нарушениями слуха и зрения воспитываются 140 подростков. Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.