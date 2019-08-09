Минобрнауки: около тысячи проектов молодых ученых будут выполнены за ближайшие 2-4 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ провело отбор научных проектов по приоритетам научно-технологического развития под руководством молодых перспективных исследователей. Около 1 тыс. проектов получат гранты до 32 млн рублей, исследования должны быть выполнены в 2019-2022 гг., сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В рамках нацпроекта "Наука" Минобрнауки к июлю должно было провести отбор научных проектов по приоритетам научно-технологического развития под руководством молодых перспективных исследователей для получения грантов (1000 человек и 50 организаций) в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок".

"Поддержанные проекты будут выполняться в 293 научных организациях (российские научные организации, российские образовательные организации высшего образования, иные российские организации, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований) из 49 регионов. Срок реализации проектов составляет 2-4 года с возможным продлением", - говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, всего было подано более 4,5 тыс. заявок из 73 регионов. Наибольшее количество заявок представлено из организаций Москвы - более 30%, Санкт-Петербурга - более 12%, Новосибирской области - более 6%, Томской области - около 6%, Московской и Свердловской областей - по 4%. Победителями конкурса стали 106 проектов, которые будут выполняться на 18 крупных объектах научной инфраструктуры. Размер одного гранта Российского научного фонда (РНФ) - от 4 до 6 млн рублей ежегодно.

Победителями конкурса на поддержку проектов мировых лабораторий стали 49 ведущих лабораторий. Размер финансового обеспечения каждого проекта - 32 миллиона рублей ежегодно. Кроме того, поддержано 494 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5-2 миллиона рублей ежегодно и 340 молодежных научных групп с финансированием в 3-5 миллионов рублей.

"Победившие проекты связаны, в первую очередь, с физикой, химией и инженерными науками. Из приоритетов Стратегии научно-технологического развития России, на реализацию которых направлены все участвующие в конкурсе проекты, лидировали цифровые технологии, персонализированная медицина и ресурсосберегающая энергетика", - добавили в министерстве.

Правила отбора

Отмечается, что отбор проектов проводил РНФ в рамках президентской программы по четырем направлениям: "Проведение инициативных исследований молодыми учеными", "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых", а также по поддержке ведущих лабораторий и инфраструктурных проектов. Решение, что эти конкурсы будут проводиться в рамках нацпроекта принято согласно закону о федеральном бюджете.

"Условия этих конкурсов (президентской программы) наиболее соответствуют мероприятию нацпроекта, в частности, именно в рамках этих конкурсов осуществляется поддержка перспективных исследователей в рамках реализации проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что по результатам конкурсов РНФ отбирает проектов на большее, чем предусмотрено федеральным проектом, финансирование, и часть из них будет профинансирована из средств фонда.

Президентская программа исследовательских проектов разработана РНФ по поручению президента России с целью содействия формированию в стране передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, и поддержки лучших российских ученых. Все проекты должны внести существенный вклад в развитие российской науки и создавать задел для решения задач так называемых больших вызовов, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития России. Программа реализуется с 2017 года.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.