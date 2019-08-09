Первый за 25 лет детский сад открыли в одном из самых отдаленных сел Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Детский сад на 100 мест открылся в одном из самых отдаленных селений Карачаево-Черкесии - селе Маруха Зеленчукского района, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"Появления дошкольного учреждения местные жители ждали 25 лет", - сказала сотрудница пресс-службы.

Ранее родители из села возили детей в соседние населенные пункты или не выходили на работу, чтобы оставаться дома с детьми. После обращения жителей к главе региона было принято решение об открытии детского сада, который размещен в одноэтажном здании, где размещены спальные и игровые комнаты, спортзал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет и пищеблок. На территории детского сада оборудованы четыре игровых и одна спортивная площадки.

"Я с огромным удовольствием нахожусь сегодня здесь на открытии нового детского сада. Я знаю, что вы долго этого ждали. Сегодня объект введен в эксплуатацию, и у детишек есть возможность посещать этот детский сад, получать все то, что должен получать каждый ребенок в нашей республике, в нашей стране", - отметил глава региона Рашид Темрезов на церемонии открытия.

Детский сад рассчитан на четыре группы детей по 25 человек, одна из которых ясельная. На новом объекте будут работать 30 человек, штат полностью укомплектован.

За последние пять лет в регионе открылось 52 детских сада. Согласно национальному проекту "Демография", в Карачаево-Черкесии до конца 2021 года будут построены восемь яслей. Строительство семи из них уже стартовало.