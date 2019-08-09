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Дорогу к судоремонтному заводу в Балтийске включат в национальный проект в 2020 году

Ориентировочная стоимость объекта составит 130 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Строительство автодороги к судоремонтному заводу ОАО "33 СРЗ" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию ОСК) в городе Балтийск в 2020 году включат в национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Об этом заявил в пятницу губернатор области Антон Алиханов.

"Было много обращений на эту тему [строительства дороги]. Сейчас администрация Балтийского городского округа нашла ресурсы для того, чтобы провести проектирование. К концу ноября проект должен выйти из экспертизы. В сентябре-октябре примем поправки и уточним программу "Безопасные и качественные дороги", чтобы в 2020 году уже были заложены средства на ремонт, и мы в весну входили с уже действующим контрактом", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

По данным пресс-службы, ориентировочная стоимость объекта - 130 млн рублей. На трассе планируется замена дорожного полотна, обустройство ливневой канализации с очистными сооружениями, освещение, тротуар.

Согласно данным ОСК, ОАО "33 СРЗ" специализируется на ремонте боевых кораблей, катеров, кораблей специального назначения и судов вспомогательного флота. С начала 1990-х годов завод освоил ремонт гражданских рыбопромыслового флота, транспортных судов типа "река-море", нефтеналивных, сухогрузных и научно-исследовательских судов и способен выполнить весь спектр судоремонтных работ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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