Минприроды: полномочия по формированию тарифов на вывоз мусора нужно отдать регионам РФ

КИСЛОВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Формирование тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) должно находиться в компетенции российских регионов, считает министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Мы хотим максимально отдать полномочия при принятии решений по установлению тарифа [на вывоз ТКО] на региональный уровень. Это будет правильно, я абсолютно в этом убежден: страна очень разная, по климатическим условиям, по уровню жизни людей. Мы на федеральном уровне, безусловно, будем принимать различные мотивирующие условия в виде освобождения [региональных операторов по вывозу мусора] от НДС, закон принимается", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Кисловодск.

Реформа отрасли по обращению с отходами стартовала на всей территории России, и в ее проведении федеральная власть опирается на местную. "Я рад, что реформа стартовала по всей территории России и опирается на мнение региональной власти, потому что ближе них с людьми никто не общается. И то, как будет выбран тариф, больше будет зависеть от того, как региональная власть определится с населением: или с квадратного метра, с человека, либо как-то по-другому. Однозначно, к чему нас призывает президент [России Владимир Путин], - это должен быть справедливый аргументированный тариф", - отметил министр.

Он добавил, что основной целью реформы была декриминализация отрасли. "Мы хотели, чтобы этот вид бизнеса стал легальным, и мы могли разговаривать с собственниками, профессионалами, которые знают, что делать с этим мусором, как его перерабатывать и как пускать его во вторичную переработку", - добавил он.

О реформе

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.

В нацпроект "Экология" входят программы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.