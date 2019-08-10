Правительство одобрило распределение субсидий регионам для реализации нацпроектов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил внесение изменений в распределение субсидий регионам для реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Об этом в субботу сообщается на сайте правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в документе.

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрено выделение субсидий на реализацию мероприятий по созданию в регионах новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 2020 годы., модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, субсидии будут направлены на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Деньги из федерального бюджета также направят на создание в регионах дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных учреждениях.

"В связи с обращениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости перераспределения средств соответствующих субсидий между 2019 и 2020 годами проектом распоряжения предлагается утвердить новое распределение указанных субсидий", - отмечается в решении правительства.

Принятие проекта распоряжения будет способствовать достижению целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов "Образование" и "Демография".

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.