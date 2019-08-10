В 12 городах России в рамках нацпроекта проведут работу по очистке воздуха

ПЯТИГОРСК, 10 августа. /ТАСС/. Воздух станет чище на 20% в 12 российских промышленных городах в результате реализации нацпроекта "Экология". Об этом сообщил в субботу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит, что только в этих городах мы будем работать, мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили", - сказал он.

Кобылкин отметил, что проблема загрязненности воздуха, в первую очередь, актуальна для промышленных центров. "На Кавказе всегда чистый воздух, и вы не представляете, что значит тяжело дышать в городе, такие ситуации возникают в большей степени в районе Урала, Челябинска, Свердловской области", - пояснил министр.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс. человек.