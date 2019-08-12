Власти Ленинградской области приступили к активной ликвидации незаконных свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области занялись активной ликвидацией несанкционированных свалок, за год закрыв более 300 таких объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы приступили к активной работе по ликвидации несанкционированных свалок и по аресту техники, которая применяется для вывоза отходов на эти свалки. За последний год мы закрыли более 300 несанкционированных свалок. Теперь мы ловим нарушителя с мусором и арестовываем его машину, пока не будет вынесено административное решение. Сумма административных штрафов пока невелика, но когда машина несколько месяцев стоит на штрафстоянке до вынесения решения судом, нарушитель несет ощутимые убытки", - сказал губернатор.

Дрозденко рассказал, что регион плавно переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сейчас она уже действует на территории трех районов, а к 1 ноября ее освоят все 17 районов и 1 городской округ. "Более того, мы один из немногих регионов, который идет к тому, чтобы взимать плату за фактически потребленный мусор", - сказал он. Региональным оператором по обращению с ТКО является Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области, и к 1 ноября оператор будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов во всех районах области.

Губернатор также отметил, что власти Ленинградской области приняли решение за счет областного бюджета субсидировать в районах области, в сельских и городских муниципалитетах обустройство контейнерных площадок, и достигнута договоренность сделать эти площадки в едином стиле. "Также принято решение о введении льготы определенным категориям населения на оплату вывоза мусора. Все это будет применено с 1 апреля следующего года, когда исполнится ровно год с момента начала эксперимента. Действительно, мы в этом вопросе станем первыми в стране и, может, даже с кем-то еще поделимся своим опытом", - добавил он.

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов входит в задачи нацпроекта "Экология", разработанного во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.