Губернатор Самарской области заявил о необходимости увеличения ввода жилья в регионе

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Ввод жилья в Самарской области в текущем году должен быть увеличен в полтора раза для выполнения задач по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы реально оценивали масштабы и объем работы, который нам предстоит сделать. Задача поставлена, и она должна быть решена. Хотя уже сейчас мы понимаем, что нам будет непросто. Ввод жилья в Самарской области должен быть увеличен почти в полтора раза", - сказал губернатор.

Кроме того, по нацпроекту до 2025 года в Самаре более 20 тыс. человек расселят из аварийного жилья. На эти цели планируется потратить 14,4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей поступят из областного и местного бюджетов.