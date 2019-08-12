Глава Минприроды заявил, что серьезных рисков для реформы обращения с отходами нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин не видит серьезных рисков для реформы обращения с отходами в России, которая началась в январе 2019 года, сообщил он в понедельник журналистам.

Газета "Ведомости" ранее привела аналитику Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), в которой говорится, что некоторые региональные операторы по вывозу мусора оказались под риском банкротства из-за низких показателей по собираемости платежей и меняющихся тарифов и условий работы. Ситуация в целом угрожает реализации реформы обращения с отходами в РФ, сделало вывод издание. О проблемах со сбором платежей за вывоз отходов в начале лета говорил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

"Есть субъекты, в которых пришлось откатиться назад, например, такие, как Тува. Такие регионы, где большие расстояния и маленькое количество людей и где формируется небольшое количество мусора, были для нас понятны. <…> Они вернулись на прежнюю систему сбора, но муниципалитеты не допустили каких-то коллапсов мусорных. <…> Я не вижу проблем сегодня, они не глобального характера - по поводу может ли "захлебнуться" реформа. Я думаю, это все локально", - ответил Кобылкин на вопрос ТАСС.

Он добавил, что ни Минприроды, ни Минфин не видят необходимости дотировать регионы, в которых что-то не получается. По его мнению, такие меры, как отмена НДС для региональных операторов, которая недавно была принята, позволят улучшить ситуацию. "Просто заливать деньгами территории, иногда покрывая чье-то разгильдяйство, мне бы не хотелось. Помочь создать инфраструктуру через зеленые облигации и другие финансовые инструменты - это правильно, и мы этим занимаемся", - сказал министр.

Кобылкин пояснил, что на этом этапе реформы ставились две основные задачи: сформировать пул жизнеспособных региональных операторов и декриминализовать отрасль. В части борьбы с нелегальным бизнесом начавшиеся изменения в отрасли уже показали свою эффективность: государство получает налоги от "обелившегося" рынка в том объеме, который позволит рефинансировать средства на продолжение реформы, рассказал министр.

В случае с устойчивостью региональных операторов, по его словам, ситуация в регионах разная, и ответственность за положение дел в субъектах несут непосредственно губернаторы. "Губернаторы глубоко стали разбираться в тарифообразовании. Мы им не мешаем. Они на молекулярном уровне разобрали эту реформу", - отметил он.

Реформа с послаблениями

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года, пока по разным причинам 11 регионов не вошли в нее. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Реформа создала институт региональных операторов, которые должны были быть отобраны властями по конкурсу, к ним от мелких, зачастую "серых" компаний должна была перейти ответственность за вывоз бытовых отходов.

Предполагая, что в некоторых регионах будет сложно построить успешную экономическую модель для региональных операторов из-за низкой плотности населения, удаленности или труднодоступности поселений, недостатка мощностей для захоронения и переработки отходов, законодатели предложили ввести "страховочный механизм", такие поправки к 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" приняли в конце 2018 года.

Так, субъекту разрешили отложить реформу до 1 января 2020 года, если ни выбранный региональный оператор, ни оператор из соседнего субъекта, ни муниципальное предприятие (в такой очередности) по какой-то причине не смогли взять на себя обязательства регионального оператора в каком-то кластере или прекратили выполнять эти функции. В этом случае вывоз мусора можно будет осуществлять до 2020 года по старой схеме.